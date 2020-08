Bazar della droga e armi in casa: arrestati marito e moglie

Uniti dall’amore per lo spaccio e finiti entrambi in manette dopo il blitz dei Carabinieri. È quanto accaduto a due pregiudicati - marito e moglie - di casa a Esine. Le manette per loro sono scattate lo scorso venerdì, al termine della perquisizione della loro abitazione. I militari di Esine hanno scovato e sequestrato diversi stupefacenti; cocaina (15 grammi) ed eroina (22 grammi), ma pure marijuana (7 grammi).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non solo: è stato trovato anche un un fucile da caccia calibro 24, munito delle relative cartucce. Nessuno dei due coniugi aveva però il porto d’armi o un’altra licenza che giustificasse la detenzione dell’arma. G.R., 62enne di Esine, e la moglie di origine nigeriana (S.R. le iniziali) sono stati arrestati. L’autorità giudiziaria ha poi convalidato l’arresto: lui si è assunto tutta la responsabilità dei fatti ed è in prigione, mentre la donna è stata scarcerata.