Un cigno finisce in tangenziale: per scortarlo arrivano i carabinieri

Chi nella mattinata di oggi, lunedì 30 ottobre, tentava di immettersi sulla Statale 42 a Esine ha dovuto prestare particolare attenzione, nel senso più letterale del termine: poco prima delle 10 sulla rampa di accesso alla tangenziale che attraversa la Val Camonica è apparso un grosso cigno bianco. Visibilmente disorientato e spaventato si muoveva lungo la carreggiata.

La tempestiva segnalazione di alcuni automobilisti e il veloce intervento dei carabinieri di Esine ha evitato il peggio: l’uccello acquatico non ha causato incidenti ed è stato messo in sicurezza prima che potesse essere investito dai veicoli in transito. Con l’aiuto di un volontarie e muniti di alcune coperte, i militari hanno scortato il cigno lontano dall’asfalto e poi lo hanno preso in consegna. Fortunatamente, l’animale non avrebbe riportato ferite: pochi istanti dopo la cattura e i controlli del caso è stato rimesso in libertà, in un luogo più adatto.

Come detto, il grosso volatile non ha provocato particolari disagi, ma la sua presenza non è certo passata inosservata e ha attirato la curiosità di alcuni automobilisti che, smartphone alla mano, hanno ripreso il singolare salvataggio. Come il cigno sia finito sulla trafficata arteria stradale resta un mistero: l’ipotesi più plausibile è che si tratti di un esemplare arrivato dalle sponde, non troppo lontane, del Sebino.

Non è la prima volta che un cigno finisce in strada: a settembre del 2022 un esemplare era stato avvistato a Palazzolo, due anni fa era successo addirittura in autostrada (in A4): in quel caso l'animale era stato tratto in salvo dagli agenti della polizia stradale.