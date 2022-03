Ubriaco fradicio al volante di un tir: semina il panico in pieno centro storico del paese

Completamente ubriaco alla guida di un tir, non solo ha ignorato i cartelli che sanciscono il divieto di transito dei mezzi pesanti nel centro abitato del paese, ma guidava pure a velocità sostenuta ed è rimasto 'incastrato' nelle strette stradine. Non è finita qui: nelle manovre compiute per cercare una via d'uscita ha pure danneggiato due auto in sosta. È successo a Esine, nel primo pomeriggio di lunedì 21 marzo: protagonista un camionista rumeno di 52 anni.

Le manovre spericolate del 52enne hanno letteralmente seminato il panico tra i residenti, che sono scesi in strada e hanno provato a fermare la folle corsa. Scattata la segnalazione al numero unico per le emergenze, sul posto sono sopraggiunti in pochi minuti gli agenti della polizia stradale di Darfo Boario Terme: sono riusciti a bloccare lo spericolato conducente del veicolo industriale, evitando conseguenze più gravi.

Sottoposto all'alcotest, come di rito, è risultato positivo, con un tasso etilico pari a 2.12 grammi per litro.

Grazie ad ulteriori accertamenti, gli agenti hanno inoltre appurato che il 52enne durante la sua folle fuga aveva raggiunto una velocità di 87 chilometri all'ora, oltrepassando abbondantemente il limite previsto per la categoria del veicolo condotto.

Immediatamente per lui è scattato il ritiro della patente. Non solo: il 52enne - già pizzicato ubriaco al volante - è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. È stato inoltre sanzionato per aver violato i limiti di velocità ed essere fuggito dopo aver provocato un incidente.