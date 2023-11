Paura in montagna: precipita nel canale, salvato con l’elicottero

Tanta paura lunedì pomeriggio per un escursionista di 43 anni: scivolato in un canale, in luogo impervio, è stato soccorso e recuperato grazie all’elicottero di Areu. Era uscito in montagna insieme a un amico quando, verso le 16.15, è stato lanciato l’allarme per una caduta: l’uomo è scivolato nella zona del bivacco Bassi, in territorio di Esine a quasi 2mila metri di altitudine. Nella caduta ha riportato una distorsione e per questo non riusciva risalire.

L’intervento

Sono stati subito mobilitati i tecnici del Soccorso Alpino, stazione di Esine: da Brescia è stato fatto decollare l’elisoccorso. Arrivato sul posto, ha sbarcato l’equipe sanitaria e il tecnico del Cnsas: l’escursionista ferito è stato medicato, messo in sicurezza e recuperato con il verricello. Il ferito è stato ricoverato in codice verde all’ospedale di Esine: visto che ormai era buio (erano circa le 17.30), anche la persona che era con lui è stata recuperata e riportata a valle. Attivata anche un’ambulanza di Camunia Soccorso.