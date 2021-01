Tragedia in montagna: padre e madre muoiono sotto gli occhi della figlia

È scivolata nel vuoto e il marito, nel tentativo di salvarla, è precipitato con lei in un dirupo. La tragedia si è consumata attorno alle 12:50 in Valle Camonica, sul Monte Vareno, nel territorio comunale di Angolo Terme. A perdere la vita sono padre e madre milanesi, di 40 e 35 anni, che stavano facendo un'escursione in compagnia della figlia di 5 anni e di una coppia di amici.

In un primo momento si è diffusa la notizia di una vittima, poi il bilancio si è aggravato. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco, di Brescia e di Darfo, di cui una del nucleo Speleo Alpino Fluviale, il Soccorso Alpino, un’autoambulanza e un’automedica. Niente da fare purtroppo per i coniugi, recuperati senza vita sul fondo del dirupo. Illese le altre tre persone.