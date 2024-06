Escursionista bloccata in parete: calata di 80 metri per metterla in salvo

È uscita dal sentiero tracciato, finendo in un canalone impervio, sopra balze di roccia difficili da superare. Brutta avventura per un'escursionista 31enne che nel pomeriggio di ieri, sabato 8 giugno, era impegnata in un'arrampicata lungo la ferrata del Fregio, a circa 400 metri di quota, nel territorio comunale di Idro.

Cosa è successo

La 31enne è uscita - non si sa per quale motivo - dalla traccia del sentiero ed è finita in un canale impervio, sopra balze di roccia. Incrodata in un punto difficile, non poteva né scendere né salire. Ricevuta la chiamata, i soccorsi hanno attivato cinque tecnici del Cnsas - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, con il supporto anche i Vigili del fuoco. Una volta arrivati nella zona, due tecnici si sono calati dall’alto, dopo avere superato alcune cenge esposte. Una volta raggiunta la donna, ed avere constatato la sua incolumità, i soccorritori l'hanno assicurata e poi calata per circa 80 metri, fino al greto del torrente sottostante, dove c’erano le altre squadre pronte ad attenderla. L’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio.