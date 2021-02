Disperso sulla Presolana, trovato all'alba il corpo senza vita

Ritrovato stamattina senza vita l’uomo di 67 anni di Vertova (comune bergamasco in Valle Seriana), G.M. le iniziali, le cui ricerche erano in corso da ieri. Sul posto l’elisoccorso di Bergamo di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) e i tecnici della VI Orobica, Stazione di Clusone.

La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento: l’uomo era alla base della parete nord-ovest della Presolana. Le ricerche sono cominciate ieri, quando il ritardo rispetto ai tempi previsti ha allarmato i familiari, che hanno chiesto aiuto. L’uomo aveva deciso di pernottare in quota la notte tra giovedì e venerdì, per poi salire sulla cima. Sul posto ieri hanno operato l’elisoccorso di Brescia di Areu, abilitato per il volo notturno, e i tecnici della VI Delegazione Orobica.

Durante le ricerche sono state individuate delle tracce e mentre l’elisoccorso esplorava l’area dall’alto, le squadre del Cnsas hanno perlustrato la zona della Grotta dei Pagani fino alla cima. Dopo l’accertamento del decesso e il nulla osta, il corpo dell’escursionista è stato recuperato e portato in camera mortuaria.