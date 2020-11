Condannato a 12 anni per droga: causa Covid è ai domiciliari dalla fidanzata

E' uno dei volti noti della maxi-operazione antidroga che si era conclusa nel 2019 con oltre 50 persone indagate e 35 arresti: nel luglio scorso Ervis Hushi, 36 anni, è stato condannato a 12 anni di carcere. Ma da allora in cella non ci è mai andato: per via dell'emergenza coronavirus, infatti, ha chiesto e ottenuto di poter trascorrere la pena ai domiciliari, a casa della sua fidanzata di Desenzano del Garda.

In questi giorni la Cassazione ha respinto anche il ricorso della Procura di Brescia, che invece chiedeva il trasferimento in carcere. “La Cassazione, anche alla luce dell'escalation di contagi – si legge su Bresciaoggi – ha stabilito come la tutela della salute collettiva, della popolazione carcerarie e delle persone condannate sia la priorità”.

Niente carcere, almeno per ora

Dunque niente carcere per Hushi: residente a Calcinato, faceva parte di un'organizzazione criminale di italiani e albanesi dedita allo spaccio di cocaina e stupefacenti, con trasporto internazionale dall'Olanda. Per l'accusa Hushi si sarebbe occupato della distribuzione in determinate zone della provincia: era stato beccato dai carabinieri con mezzo chilo di droga, e subito arrestato.