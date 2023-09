Giovane operaio caduto dal tetto: le sue condizioni restano gravissime

Restano molto gravi le condizioni dell'operaio 27enne di Bagnolo Mella, che – nella giornata di ieri – è stato protagonista di un bruttissimo infortunio sul lavoro alla Errepi Interni di Manerbio. Il giovane lotta in un letto del reparto di rianimazione della Poliambulanza di Brescia; i medici si sono riservati la prognosi.

L'infortunio

Dipendente di una ditta esterna, pare che il ragazzo stesse effettuando dei lavori di manutenzione sul tetto dell’azienda specializzata nella produzione di cucine, quando – per cause ancora da accertare – è caduto nel vuoto per circa 6 metri.

Il 27enne si trovava sul tetto del capannone, pare per una manutenzione resasi necessaria a seguito della maxi grandinata di questa estate. La dinamica è al vaglio dei tecnici dell'Ats di Leno e dei carabinieri Manerbio: non è infatti ancora chiaro se sia scivolato o se sia invece ceduta una parte della struttura.

Soccorso dagli uomini del 118, l'operaio era stato intubato e sedato, quindi portato d'urgenza in ospedale con l'eliambulanza. Ora familiari e amici pregano per le sue condizioni di salute.