La giornata di oggi, domenica 20 agosto, sarà una giornata di lutto per tutti gli appassionati di montagna e di alpinismo. Alle 17, nel cimitero di Pinzolo, si svolgerà infatti il funerale di Ermanno Salvaterra, morto nel pomeriggio del 18 agosto mentre stava percorrendo la via Hartmann-Krauss sulla cresta ovest del Campanile Alto sulle Dolomiti di Brenta. Era il primo di una cordata di due, quando nella parte finale della via, a una quota di circa 2.750 metri, probabilmente a causa del cedimento di un appiglio, è precipitato nel vuoto; per lui non c'è stato nulla da fare.



Salvaterra era un volto noto anche per gli appassionati di alpinismo della nostra provincia. Era stato un grande amico di Giacomo Rossetti, scalatore di Nave deceduto mentre stava arrampicando sul Cornone di Blumone il 24 marzo del 2008. Insieme ad Alessandro Beltrami, i due avevano tracciato nel 2004 una nuova via sulla parete del Cerro Torre, in Patagonia, poi denominata “Quinque anni ad paradisum”.



Salvaterra, classe 1955 di Pinzolo, lascia nel dolore la moglie Lella, i fratelli Laura, Flavia, Marco, così come gli amici più cari. Tante, infatti, le persone legate dall’affetto e dalla passione per la montagna, come Reinhold Messner, che così lo ha ricordato. Dopo la cerimonia, la salma del celebre rocciatore e guida alpina verrà cremata.



"Ci lascia una grande persona. Fin da giovanissimo, con la sua famiglia che ne era conduttrice, ha passato le sue estati al nostro Rifugio XII Apostoli per diventarne poi, da adulto, il gestore ufficiale fino al 2007. Un lungo tratto di sentiero percorso assieme quindi, che lo inserisce, a buon diritto, tra i gestori storici del nostro Sodalizio che non dimenticheremo": questo il commosso messaggio della Sat, la Società degli alpinisti tridentini.