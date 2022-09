Morto ex vicesindaco, il dolore di moglie e figli: "Fate tesoro del suo esempio"

Vicesindaco, assessore, consigliere provinciale, delegato Fiom, quadro dirigente del Partito Democratico bresciano e segretario provinciale dei Democratici di sinistra: sono i tanti ruoli ricoperti da Ermanno Lancini, che in oltre 30 anni di impegno politico ha lasciato un ricordo indelebile - e non solo nel paese dove abitava da sempre.

"Era un uomo profondo e preparato con un suo particolare carisma", si legge tra decine di messaggi di cordoglio pubblicati sui social nelle scorse ore. Aveva 70 anni, la maggior parte dei quali trascorsi tra i banchi del consiglio comunale di Bagnolo Mella, per oltre 30 anni è stato protagonista della vita politica: vicesindaco fino al 2011, era stato anche assessore all'Urbanistica e ai Lavori pubblici.

"Un uomo intelligente, acuto, splendido. Io assegno il titolo di 'Cardinale' solo a persone che giudico eccezionali, per sensibilità, intelligenza, pragmatismo e capacità d'azione. Ecco lui era uno delle tre persone che hanno meritato questo mio 'titol' nella vita! Ci mancherai molto Ermanno, ci mancherà la tua lucidità nell'analisi politica, e il tuo sorriso da gatto sornione, che a me piaceva tantissimo". Così Pietro Bisinella, ex segretario provinciale del Pd ed ex sindaco di Leno lo ha voluto ricordare sui social. "Fate tesoro del suo esempio", scrive invece l'ex primo cittadino di Fiesse Natale Azzini.

Decine anche le testimonianza di affetto e vicinanza indirizzate ai familiari di Lancini che lascia nel dolore la moglie Lidia e i figli Marcello e Giancarlo. L'ultimo saluto sarà celebrato, alle 15 di mercoledì 28 settembre, nella chiesa parrocchiale di Bagnolo Mella.