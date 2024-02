Addio allo storico meccanico di paese: lascia due figli nel dolore

Una vita con chiavi e cacciaviti in mano, per riparare i motori delle auto dei compaesani (e non solo). Alle 15.30 di oggi (venerdì 2 febbraio) la comunità di Calcinato dirà addio a Ermanno Bellandi, storico meccanico e volto noto del paese. Si è spento nei giorni scorsi: aveva 92 anni. Era il custode dei trucchi e delle strategie per far tornare a rombare i motori delle auto: la sua officina - aperta nel dopoguerra a Remedello e poi trasferita in via Carlo Alberto a Calcinato - è stata la prima del Bresciano ad essere autorizzata dalla Fiat.

Meccanico di professione e per passione, Bellandi ha saputo trasmettere l’amore per i motori e la sua preziosa esperienza ai figli Edgardo - da tutti noto come "Johnny" - e Cristiano: da diversi anni hanno preso le redini dell’officina aperta nel lontano 1945.

Una vera e propria istituzione a Calcinato: in tanti in questi giorni segnati dal lutto hanno fatto visita alla camera ardente, che è stata allestita alla casa funeraria Pastori. Oggi pomeriggio l’abbraccio del paese, dei familiari e dei tanti amici: i funerali saranno celebrati nella parrocchiale di Calcinato. Oltre ai figli, lascia nel dolore le nipoti Alessia e Marta e la sorella Rinì.