Follia in strada: uomo completamente nudo corre tra le auto

L’hanno avvistato in tanti e qualcuno lo ha pure immancabilmente filmato con lo smartphone e il video è diventato virale sulle pagine social, prima di venire rimosso: un uomo completamente nudo che corre in mezzo alla strada, tra le auto e i camion. È successo nei giorni scorsi a Erbusco.

In molti avrebbero provato a fermarlo e a placarlo, anche per evitare che venisse travolto dai veicoli di passaggio sulla trafficata Statale. Una volta intercettato da un’ambulanza sarebbe stato portato in ospedale per accertamenti. Una scommessa, o una bravata? Più probabilmente un'altra storia di disagio sociale o mentale. Per fortuna nessuno si è fatto male e l’uomo ha ricevuto le cure necessarie.

Non è il primo, non sarà l'ultimo avvistamento di questo tipo: anche in provincia di Brescia non mancano i precedenti. L’ultimo nel 2021 a Paratico: un uomo di circa 50 anni che faceva jogging, completamente nudo, lungo la Provinciale.