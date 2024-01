Rissa e coltellate fuori dalla disco: ragazzo bresciano arrestato per tentato omicidio

Un ragazzo di 23 anni di casa ed Erbusco è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio: avrebbe colpito con 4 coltellate un coetaneo di casa a Gorlago, paese della Bergamasca. La sanguinosa aggressione nei pressi del parcheggio della discoteca Cortez di Grumello del Monte (Bg), all'alba di sabato 13 gennaio. Il 23enne bresciano è stato fermato nella giornata di domenica 14 gennaio: interrogato dal pm e dai militari, avrebbe ammesso di aver accoltellato il giovane, che è tuttora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, che hanno visionato le immagini delle telecamere dalla zona e raccolto le testimonianze degli amici della vittima, l'aggressione a colpi di coltello sarebbe avvenuta al termine di una furibonda lite scoppiata per banali motivi: i cori da stadio intonati dai due gruppi di ragazzi. Da una parte la vittima e i suoi amici, dall'altra il 23enne di Erbusco e la sua comitiva. La rissa è finita con il ragazzo di Gorlago steso a terra, in un bagno di sangue, lungo via dei Morenghi, tra il parcheggio della discoteca e quello di un fast food e il fuggi fuggi degli altri partecipanti.

Il 23enne ferito si sarebbe poi trascinato fino al piazzale del locale, dov'è stato soccorso dagli addetti alla sicurezza. Trasportato d'urgenza nel nosocomio di Bergamo, avrebbe riportato gravi ferite alla schiena e all'addome, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per l'aggressore il fermo è scattato 24 ore dopo: ora si trova nel carcere di Bergamo dove, mercoledì 17 gennaio, verrà interrogato dal gip.