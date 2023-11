Fuga contromano sull’auto rubata, poi di corsa in mezzo ai campi

L’auto rubata - una Fiat Panda - è entrata nel radar dei carabinieri mentre percorreva via Solferino a Erbusco e lì è cominciato l’inseguimento che ha tenuto banco per le strade della cittadina Franciacortina nella serata di ieri, sabato 4 novembre. L’uomo al volante dell’utilitaria, provento di un furto commesso poche ore prima a Calcio (Bg), ha infatti dato gas alla vista dei militari. E non ha esitato a imboccare alcune strade contromano e inanellare manovre pericolose per seminare la pattuglia che tallonava l’utilitaria.

Quando si è accorto che non sarebbe riuscito a sbarazzarsi dei militari, il fuggitivo si è diretto verso una zona isolata e ha abbandonato l’auto. Sceso dal mezzo, insieme al passeggero, ha proseguito la fuga a piedi, dileguandosi nei campi. Anche grazie la buio e alla pioggia battente i due sono riusciti a far perdere le proprie tracce. La macchina è stata recuperata dai militari e poi restituita al legittimo proprietario.