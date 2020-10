Perde i sensi colpito alla testa da un macchinario: operaio in gravi conzioni

Erbusco. Un 59enne era al lavoro con i suoi colleghi di un'azienda di traslochi, per caricare dei macchinari della ditta Lazzaroni su dei container, quando - venerdì mattina - è improvvisamente ceduta la presa di un operaio su una roccatrice, che ha finito per colpire il 59enne alla testa e al torace.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un colpo davvero violento, che l'ha fatto stramazzare a terra privo di sensi. Sul posto, in via Gandhi, sono sopraggiunti in pochi minuti i sanitari del 118. L'operaio ha ripreso conoscenza, ma - ancora mezzo tramortito - è stato accompagnato d'urgenza all'ospedale di Ome, dov'è stato ricoverato in prognosi riservata. Non è in pericolo di vita.