Due paesi bresciani in balia dei ladri: 30 furti in una settimana

La rabbia e le segnalazioni - tante e dettagliate - dei cittadini sui social (e non solo) hanno spinto il Codacons a presentare un esposto in Procura: "Trenta furti in una settimana tra Erbusco e Cazzago San Martino: i cittadini chiedono maggiore sicurezza", si legge nella nota diffusa nelle scorse ore dall’associazione per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori.

Colpi che sarebbero stati messi a segno la scorsa settimana nei due paesi della Franciacorta, come si evince anche dai numerosi post cindivisi su Facebook: episodi spesso raccontati sui social, come quello del cittadino di Erbusco che sarebbe addirittura stato chiuso fuori di casa dai ladri.

"Per un soffio, anzi forse per una manciata di secondi, non mi sono trovato davanti agli occhi i ladri: si erano chiusi dentro a chiave mentre stavano rubando; io tentavo di aprire la porta e urlavo. Loro distruggevano tutto e io ero chiuso fuori, sconvolto: peggio di un film", si legge nel lungo post sfogo condiviso da Nicola nei giorni scorsi. Il ladri se ne sarebbero poi andati con alcune borse cariche di vestiti e oggetti rubati, scappando nei campi circostanti. Il colpo sarebbe stato messo a segno verso le 20.30 di mercoledì 10 gennaio, ma non è scattata alcuna chiamata al numero unico per le emergenze o segnalazione ai carabinieri.

Stesso discorso per gli altri 29 furti citati dal Codacons che ha presentato un esposto in Procura "evidenziando che in caso di carenza di controlli e sicurezza la pubblica amministrazione risponde per i danni patiti dai cittadini". Comunque sia andata, è bene specificarlo: ai carabinieri di Chiari, dall’inizio del 2024, non risulta alcuna denuncia per furti in abitazione.