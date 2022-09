Cade dal cavallo e batte la testa, trovato in strada privo di sensi: lotta per la vita

Caduto dal cavallo, per cause da accertare, un 72enne di Erbusco ora lotta per la vita in un letto del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Avrebbe riportato un grave trauma cranico e la prognosi resta riservata.

Tutto è accaduto venerdì mattina, attorno alle 10: l’uomo è stato trovato riservo a terra, privo di sensi, lungo via De Gasperi da alcuni operai. Allarmati dopo aver visto un cavallo imbizzarrito correre nella zona industriale di Erbusco, e senza nessuno in sella, sono corsi in strada e hanno notato il 72enne steso a terra, immobile.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: sul posto oltre alle ambulanze è stato inviato l’elisoccorso. I sanitari hanno intubato e stabilizzato il 72enne prima del trasferimento nel nosocomio di Bergamo. Come detto, le sue condizioni sono molto critiche. Resta da verificare il motivo della caduta: se sia dovuta a malore o se il 72enne sia stato disarcionato da un brusco movimento del cavallo.