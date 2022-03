Auto brucia nel parcheggio, l'ombra del dolo: trovato liquido infiammabile

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono tante e le indagini per individuare gli (eventuali) responsabili del rogo, che ha distrutto un'auto in sosta, sono ancora in corso. Su una cosa però ci sarebbero ben pochi dubbi: si tratterebbe di un incendio doloso. A provarlo sarebbe il liquido infiammabile trovato sull'asfalto, a poca distanza dalla macchina bruciata.

Tutto è accaduto verso le 9 di lunedì mattina, nel parcheggio di un residence della frazione Villa Pedergnano di Erbusco. Alcuni testimoni avrebbero visto un individuo avvicinarsi con fare sospetto alla macchina, che, qualche minuto dopo, è stata completamente avvolta dalle fiamme. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco e tempestivo l'intervento dei pompieri di Chiari. Per domare le fiamme i pompieri hanno lavorato a lungo.

L'auto è stata sequestrata dai carabinieri di Erbusco, intervenuti sul posto insieme ai colleghi di Rovato, a cui sono state affidate anche le indagini. Stando a quanto riferito dal proprietario della macchina, potrebbe essersi trattato di una vendetta per questioni maturate in ambito lavorativo, pare per la perdita di alcuni contratti. Come detto, i militari stanno facendo tutte le verifiche del caso e al momento mantengono il più stretto riserbo sulla vicenda.