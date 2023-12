Dopo 64 anni di attività, chiude quella che fu la prima erboristeria di Brescia

Fu la prima donna in Italia ad ottenere l’abilitazione alla professione di erborista, e la sua fu la prima erboristeria in assoluto in tutta la nostra provincia, e tra le primissime in Lombardia. Stiamo parlando di Liliana Grandi, un'istituzione del mondo del commercio bresciano. La notizia che la riguarda, raccontata dal Giornale di Brescia, è che la signora Grandi ha deciso di abbassare la serranda.

Il suo negozio è aperto ininterrottamente dal 1959. In totale fanno 64 anni di attività, prima esercitata in uno spazio in via Bassiche, e poi in corso Garibaldi, al civico 41, proprio a fianco di un altro storico negozio di Brescia (chiuso da tempo), la libreria Resola. L’erboristeria Alpestre ha abbassato per sempre la serranda nella giornata di ieri, antiviglia di Natale. Un seguito fedele di clienti la rimpiangerà.

Anche per lo spazio di via Garibaldi si apre ora l'incognita della ricollocazione. Nei giorni scorsi una notizia analoga, anche se dettata da motivazioni diverse, fu quella della chiusura di «Dev», la boutique di Diego Della Valle all'angolo tra Corso Palestro e via Gramsci.