Malore al campo sportivo dell'oratorio, muore a 64 anni: lascia moglie e figlio

Doppio lutto nella comunità di San Pancrazio. La frazione palazzolese dovrà dire addio non solo a Daniela Testa, stroncata a 49 anni da un male incurabile, ma anche al 64enne Enzo Zanoni, ucciso da un malore improvviso verso le 20.30 di lunedì, mentre era in servizio come volontario al campo sportivo dell'oratorio. L'uomo si è accasciato a terra e – nonostante l'arrivo del soccorso medico – per lui non c'è stato nulla da fare: è morto sul posto.

Enzo lascia nel dolore la moglie Martina, il figlio Marco, i fratelli Gianfranco, Aldo, Armando, Anna, Felice ed Elena. In segno di lutto, il gruppo sportivo ha sospeso partite e allenamenti fino a giovedì 9 dicembre, quando – alle 14.30 – si terranno i funerali nella Parrocchiale di San Pancrazio, partendo dalla Casa del Commiato "Le calle".