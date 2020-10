Cade nel canale con la bici, viene trovato morto: era il padre di tre figlie

Una tragedia assurda, un dramma che sconvolge una famiglia e una comunità nelle campagne della Bassa: il 64enne Enrico Provezza, da tutti noto come Cipo, è stato ritrovato senza vita nel pomeriggio di lunedì, annegato in pochi centimetri d'acqua dopo aver probabilmente battuto la testa contro gli argini in cemento. Non era più tornato a casa dall'alba, quando – come tutte le mattine – era uscito in bicicletta per andare a prendere una bottiglia di latte dalla cascina di un amico. Non vedendolo rientrare, era stata la moglie a dare l'allarme per prima.

Agricoltore in pensione per motivi di salute, Provezza era solito comunque dare una mano al fratello, agricoltore anche lui, e a girovagare tra le campagne di Farfengo, frazione di Borgo San Giacomo, dove abitava con la famiglia (la moglie e le tre figlie Elisa, Francesca e Silvia). Fino al tragico epilogo di lunedì mattina.

La tragedia all'alba di lunedì

Provezza potrebbe essere morto già prima del sorgere del sole: secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti per i rilievi, il 64enne potrebbe aver perso il controllo della sua bicicletta – forse a causa di un malore – finendo per cadere nella roggia, dopo aver battuto la testa sul cemento. Non ci sarebbero dubbi sulla sua morte per annegamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ritrovamento del cadavere

E' caduto in acqua privo di sensi e si è soffocato. La magistratura ha comunque disposto l'autopsia. Il corpo senza vita è stato ritrovato intorno alle 16, quando gli amici e i parenti che lo stavano ancora cercando avevano individuato la sua bicicletta e la bottiglia comprata solo poche ore prima. Il cadavere è stato recuperato dai Vigili del fuoco, intervenuti con il supporto dell'automedica e di un'ambulanza della Croce Verde di Orzinuovi.