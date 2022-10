La tragica morte di Enrico: pulisce il fucile e si spara alla testa

La comunità di Calvagese della Riviera è sotto shock per la morte di Enrico Leali, 78 anni: mercoledì è stato trovato senza vita nel suo capanno da caccia. Esclusa l'ipotesi del suicidio, sarebbe stato un incidente: a quanto pare stava maneggiando il suo fucile quando involontariamente è partito un colpo. Il proiettile l'avrebbe colpito alla testa, uccidendolo sul colpo. A dare l'allarme al 112 è stata una delle figlie dell'uomo, preoccupata perché non era ancora rientrato a casa. Sarebbe stata lei a trovarlo ormai deceduto nel capanno, tra le campagne di Burago.

L'incidente nel capanno

I successivi rilievi dei Carabinieri (sul posto anche la Polizia Locale) hanno confermato l'ipotesi del clamoroso incidente, mentre stava maneggiando o forse pulendo l'arma. All'arrivo dei soccorsi (automedica e ambulanza del Cosp di Bedizzole) purtroppo non c'era già più niente da fare. A seguito dei primi accertamenti medico-legali, la magistratura ha dato subito il nulla osta alla sepoltura: la salma è stata ricomposta e riposa alla Casa funeraria Scaroni di Bedizzole, in Via Gavardina. E' da qui che partirà il corteo funebre per l'ultimo saluto, programmato per venerdì pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Calvagese.

"Un fratello è andato avanti"

Piccolo imprenditore ormai in pensione da tempo, Enrico Leali abitava in Via Monte Pasubio con la sua famiglia. Lo piangono la moglie Giannina, le figlie Emanuela e Francesca con Massimiliano, il nipote Nicolò, il fratello Ugo con Marilena, i cognati. Cacciatore appassionato, quando consentito non perdeva l'occasione di andare in campagna. Era interessato alla vita politica e sociale del paese: nel 2009 fu candidato consigliere alle elezioni comunali.

Orgogliosamente alpino, così lo ricorda il gruppo delle Penne Nere di Calvagese e Mocasina: "Un fratello è andato avanti, un'aquila ha spiccato il volo. Tutto il gruppo Alpini si stringe alla famiglia Leali per la perdita del caro Enrico".