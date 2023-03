Farmacista e volontario, è morto il dottor Enrico Cavalli

Il mondo del volontariato e della solidarietà piange la scomparsa di Enrico Cavalli: farmacista in pensione, si è spento a 95 anni, il giorno prima del suo compleanno. Lo piangono i figli Mariateresa e Luigi con Roberta, i nipoti Chiara con Antonio, Alessandro con Beatrice, il pronipote Alessandro. Il funerale venerdì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Carpenedolo, il suo paese natale: la famiglia non chiede fiori ma eventuali offerte a Medicus Mundi Italia, ong di cui Cavalli fu tra i fondatori e che si occupa di migliorare i servizi sociosanitari in Paesi a risorse limitate.

La vita di Enrico Cavalli

Una vita dietro il bancone, il dottor Cavalli fu farmacista stimato e apprezzato a Flero fin dalla seconda metà degli anni Sessanta, dove si era trasferito (e dove fu nominato cittadino onorario) prima di tornare a Carpenedolo una volta raggiunta l'età della pensione. Come detto è stato tra i fondatori di Medicus Mundi Italia: il presidente, il consiglio direttivo e tutti i collaboratori lo ricordano come "instancabile sostenitore dell'associazione, con profondo spirito di altruismo e grande generosità".