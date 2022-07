Cade nel lago e annega: era già pronta la festa per il suo compleanno

Come il giovane Antonio Pala, sul lago di Garda, anche Enrico Bonzio è morto annegato: ma nei laghetti di Poncarale. Il Fishing Club "Laghi Mella" era la sua seconda casa, abitava davvero a pochi passi: non mancava mai di fare un salto, almeno una volta al giorno, da grande appassionato di pesca quale era. E' andata così anche martedì pomeriggio, il giorno della tragedia.

Pare che Bonzio fosse impegnato a pescare in uno dei laghetti, tutto regolare. Finché intorno alle 18 un altro pescatore si è accorto di qualcosa che non andava: ha visto la canna abbandonata e le attrezzature sull'erba, ma nessuno in giro. Tempo pochi attimi e il terribile sospetto diventava drammatica certezza.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, ambulanza e automedica, i carabinieri di Verolanuova per i rilievi. Il corpo ormai senza vita di Enrico Bonzio è stato individuato a pochi metri di distanza. Morto annegato: potrebbe essere inciampato e caduto in acqua, oppure colto da un malore, probabile anche a causa del caldo torrido di questi giorni.

Ex ct della Nazionale di pesca sportiva

La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria ma è atteso a breve il nulla osta per la sepoltura. Bonzio avrebbe compiuto 79 anni lunedì: era già tutto pronto per la sua festa di compleanno. Lascia nel dolore la moglie e due figlie. Volto noto, nel mondo della pesca, a livello italiano e internazionale: era stato ct della Nazionale di pesca sportiva, maschile e femminile, campione italiano e campione del mondo. Attivo da sempre anche nella Fipsas, la Federazione italiana di pesca sportiva e attività subacquee.