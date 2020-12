Tragedia tra le mura domestiche: trovata senza vita in casa

L'hanno trovata senza vita in casa: forse era morta da ore. La tragedia si è consumata martedì mattina in Via Arnaldo da Brescia a Orzinuovi: qui è spirata Enrica Sartorio, vedova Tiraboschi. Aveva 88 anni.

Nessun dubbio sulle cause del decesso: si tratterebbe di morte naturale. La piangono i figli Gloria con Franco, Luca con Paola e Cristian con Teresa, gli adorati nipoti Luca, Marco, Roberto, Viola e Vittorio, i nipoti Mauro con Cristina, Fabio con Andreina e Michela.

I funerali saranno celebrati giovedì pomeriggio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Orzinuovi. La salma proseguirà poi per il tempio crematorio. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia.