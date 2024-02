Ha lasciato un'impronta indelebile in ambito scientifico, oltre che nei cuori dei colleghi. L'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna piange la scomparsa della dottoressa Enrica Ferretti. Dopo una vita in laboratorio e un ventina di anni trascorsi a dirigere il reparto chimico della sede di Brescia, tre anni fa era andata in pensione. Poi la terribile diagnosi e la battaglia contro un tumore. Una lotta impari che la dottoressa non è riuscita a vincere: si è spenta a 66 anni, lasciando nel dolore il marito Luciano Zanelli (ex vicepresidente dell'associazione nazionale alpini) e le figlie Laura e Anna.

"Riconosciuta per le sue capacità, per il suo rigore scientifico e per la sua attenzione agli altri, è stata interlocutrice infaticabile per la chimica e la sicurezza alimentare dell'istituto zooprofilattico con le istituzioni locali, regionali e nazionali. La vogliamo ricordare col sorriso sulle labbra, con parole energiche e di sprono per tutti, con la dolcezza di chi sempre accoglie e indica la giusta direzione", scrive - in una nota - l'Ente sanitario.

"La sua competenza nel campo chimico ha rappresentato una fonte di ispirazione per tutti noi. La ricorderemo non solo per le sue brillanti competenze professionali ma anche per la sua gentilezza, la sua umanità e il suo spirito collaborativo. Il suo impegno e la sua eredità scientifica continueranno a vivere attraverso il lavoro e l'ispirazione che ha trasmesso a tutti noi", si legge tra le tantissime testimonianze di affetto apparse in rete.

Originaria di Gavardo, la dottoressa Ferretti viveva a Muscoline dove, alle 14.30 di oggi (mercoledì 7 febbraio), saranno celebrati i funerali. Centinaia di persone e numerosi alpini prenderanno parete alla cerimonia, che si svolgerà nella chiesa di Santa Maria Assunta.