Morto ex sindaco e imprenditore, tutto il paese in lutto

Aveva 92 anni Enea Guarneri, ex sindaco di Passirano e noto imprenditore bresciano: si è spento nei giorni scorsi, ma il suo ricordo resterà impresso nella memoria della comunità che ha guidato per 10 anni.

Enea Guarneri portava il nome di battesimo dello zio, capitano nella Seconda guerra mondiale morto a soli 24 anni, sepolto dal tunnel che stava scavando per fuggire a una campo di prigionia austriaco, a cui è intitolata anche la sede degli alpini del paese.

Laureato in scienze agrarie, Guarneri si dedicò anima e corpo alle attività imprenditoriali di famiglia e nel 1964 fu eletto sindaco del paese della Franciacorta. Guidò l'amministrazione comunale fino al 1974, in un periodo delicato per la comunità, lasciando in tutti ottimi ricordi.

"Io non l'ho conosciuto né come sindaco né come imprenditore, perché era un'altra epoca - ha fatto sapere il sindaco Francesco Pasini Inverardi -. Ma ho conosciuto l'uomo. Persona garbata, intelligente, appassionato di lettura, profondo conoscitore della storia, legato alle sue radici, amava molto Passirano, ed è sempre stato animato dal desiderio di fare del bene agli altri".

L'ultimo saluto sarà celebrato lunedì mattina, alle 10, nella chiesa di San Zenone a Passirano.