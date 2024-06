Muore sepolto da una frana sotto gli occhi della compagna

È stato ritrovato dai vigili del fuoco, dopo circa 3 ore di ricerche, il cadavere di Emilio Franco Pezzotta, 71enne residente a Palazzolo sull'Oglio che – nel pomeriggio di giovedì 27 giugno – è stato travolto da una frana in Valdaveto, nel Comune di Ferriere in provincia di Piacenza.

I soccorritori hanno scavato a lungo per liberare il suo corpo, sepolto sotto tre metri cubi di massi e detriti. Ovviamente non c'era nulla da fare, i sanitari del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso.

Pensionato dopo aver lavorato per lunghi anni come operaio metalmeccanico, Pezzotta era originario di Gorlago (Bg), ma viveva a Mura di Palazzolo. In Valdaveto aveva una seconda casa dove trascorreva le vacanze.

La dinamica dell'incidente

Da una prima ricostruzione, sembra che – in quei drammatici istanti – il 71enne fosse insieme alla compagna, rimasta illesa ma comprensibilmente sotto shock. Pare che stesse cercando di liberare da alcuni rami, con una motosega, il corso d'acqua di un ruscello, quando la frana lo ha sepolto sotto gli occhi della donna, che ha subito lanciato l'allarme al 112.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Piacenza e del distaccamento di Bobbio. La centrale operativa 118 di Parma ha attivato il personale infermieristico in postazione a Farini, gli operatori della Croce Rossa di Marsaglia, il soccorso alpino e l'eliambulanza decollata dall'Ospedale Maggiore della città ducale.

Nel frattempo, da Bologna è stato fatto decollare l'elicottero Drago, sopraggiunto a Piacenza per imbarcare due pompieri specializzati Usar (urban search and rescue) ed è ripartito per raggiungere il luogo dell'incidente. Per dare man forte alle operazioni di soccorso, è stata mobilitata una squadra dei pompieri con un escavatore e le fotoelettriche. Difficili e complicate le operazioni per rimuovere il materiale franato: quando il corpo è stato ritrovato, Pezzotta era ormai privo di vita.



Fonte: ilpiacenza.it