Una vita sui campi da calcio: addio a Emilio Abeni, stroncato in pochi mesi da una malattia

Ex giocatore e mister professionista, attualmente dirigeva la scuola calcio dello Sporting club di Rezzato. È profondo e unanime il cordoglio per la scomparsa di Emilio Abeni, stroncato - a soli 52 anni - da una malattia contro cui ha combattuto, in silenzio, per pochi mesi.

La tragica notizia ha scosso profondamente il mondo del calcio bresciano e non solo: sono centinaia i ricordi e le testimonianze d'affetto affidate ai social dai numerosi club in cui l'ex difensore aveva giocato. A comunicare per primo la scomparsa dell'ex giocatore di Lumezzane e Carpenedolo - tra le tante squadre in cui aveva militato - è stata la dirigenza dello Sporting club Rezzato, società in cui Abeni era approdato negli ultimi anni e ricopriva il ruolo di responsabile del settore di base.

"Era una persona fantastica e la sua mancanza lascerà un vuoto incolmabile nei nostri cuori e nel Rezzato Calcio", si legge sulla pagina Facebook del club.

Una lunga carriera

Originario di Corte Franca, era cresciuto nelle file della Voluntas di Brescia: approdato a Lumezzane da giovanissimo, negli anni '90 divenne una delle colonne portanti del club rossoblu. Restò in Valgobbia per ben 8 stagioni, partecipando all'approdo prima nel campionato di Promozione, poi in C2. Infine il salto in C1: vestì le maglie di Avellino, Cremonese, Brescello ed Alzano Virescit. Nel 2003 il ritorno in terra bresciana, a Carpendolo, dove aveva giocato per tre stagioni e chiuso la carriera da giocatore.

Lo straziante ricordo degli ex compagni

Sono moltissimi gli ex compagni che lo hanno voluto ricordare, elogiando le sue doti: "Un giocatore di buona qualità: elegante nei movimenti e veloce sull'avversario", si legge tra centinaia di commenti apparsi sui social. Lascia nel dolore la compagna. Il funerale sarà celebrato sabato - alle 13.45 - nella parrocchia di Madre Maria di via Casazza, in città.