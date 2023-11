Emanuela è morta a soli 34 anni: aveva già perso la mamma per un tumore

Emanuela Perinetti Casoni è morta a 34 anni. Nota influencer e marketin manager nel mondo del calcio, da tempo era alle prese con una terribile malattia: è morta in ospedale, dov'era ricoverata da qualche giorno, a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Era figlia di Giorgio Perinetti, attualmente in forza all'Avellino ma fino a pochi mesi fa direttore tecnico del Brescia Calcio, di cui era stato anche direttore sportivo nella stagione 2020/2021. Un altro dramma: Perinetti aveva già perso la moglie Daniela, solo pochi anni fa, stroncata da un tumore al seno.

“Il presidente Massimo Cellino e tutti i componenti del Brescia Calcio si uniscono con affetto al dolore del direttore Giorgio Perinetti per la prematura scomparsa dell'amata figlia Emanuela. A lui e alla figlia Chiara vanno le nostre più sentite condoglianze”, si legge in una nota pubblicata mercoledì sera dalla società.

Chi era Emanuela Perinetti

Emanuela Perinetti da tempo viveva a Milano. Il padre Giorgio, ora direttore dell'Avellino, è volato a Milano nella giornata di mercoledì subito dopo la partita con la Juve Stabia, Coppa Italia di Serie C, per stare vicino alla figlia nei suoi ultimi, drammatici attimi di vita. Laureata alla Luiss di Roma, dove aveva conseguito anche un master, aveva iniziato a lavorare nel marketing e nella comunicazione nel settore bancario, per poi specializzarsi nel mondo sportivo e del calcio. Negli ultimi anni era stata general manager della Sport Business Unit di Sports Dots (Prodea Group) nonché co-founder di Stadeo e Cucu Sports.