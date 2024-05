Il dramma di Elisabetta, morta a soli 49 anni: era mamma di due figli

"Vai, libera dal dolore, porta il tuo sorriso agli angeli! Verrò spesso a cercarti in quei luoghi a te cari, in quei momenti della giornata solo per noi, nei panorami che insieme guardavamo abbracciati durante le nostre passeggiate. Continua a trasmettere tanto amore ai nostri figli.”

È il commovente messaggio con cui il marito di Elisabetta Ghebriel Peroni ha annunciato sui social la prematura scomparsa dell'amata compagna di una vita e madre dei loro due figli. Parole strazianti, accompagnate da una foto che li ritrae felici e sorridenti prima che una brutta malattia spegnesse il luminoso sorriso di Elisabetta e la strappasse per sempre dalle braccia del marito, dei loro giovani figli, dei familiari e degli amici.

Elisabetta Ghebriel Peroni è spirata nei giorni scorsi: aveva solo 49 anni. A stroncarla è stato un brutto male, che, purtroppo, non è riuscita a sconfiggere. Abitava a San Vigilio di Concesio insieme al marito, noto e stimato medico, e ai loro due figli. “Donna delicata, sempre gentile e sorridente”, si legge tra centinaia di messaggi di cordoglio comparsi sui social. In paese la ricordano tutti per la dolcezza ed il sorriso che “avvolgeva e scaldava il cuore”.

Oltre al marito, e ai figli Arianna e Leonardo, lascia nel dolore i fratelli Jonas, Rosina, Carla, Romeo, Silvana e Fiorella. Grande il cordoglio della comunità di Concesio, dove – nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 maggio – si svolgeranno i funerali. L’ultimo addio alla giovane mamma sarà celebrato alle 16 nella parrocchiale di Sant’Andrea, in via Carrobbio.