Bresciana scomparsa mentre si trova in vacanza con la famiglia

Alta circa 1.60, di corporatura robusta, al momento della scomparsa indossava una blusa e degli shorts di colore nero. Sono queste le informazioni che familiari e forze dell'ordine hanno diramato nelle prime ore dopo la scomparsa di Elisa Soldi, 36enne di Botticino che si trova in Sardegna in vacanza con la famiglia.

I bresciani si trovano sull'isola per una vacanza di pochi giorni. La loro villetta è a San Pietro a Mare, una località del Comune di Castiadas, in provincia di Cagliari. La donna sarebbe uscita da casa nella serata di venerdì. L'allarme è scattato quando, ieri mattina, la madre, Maria Rosa Coccoli, non l'ha vista nella sua stanza da letto. Nel giro di poco si sono mobilitati i carabinieri della Compagnia di San Vito e di Castiadas, i Forestali, la Protezione civile, i Vigili del fuoco, il centro alpino e la Croce rossa.

Le ricerche al momento si sono concentrate lungo le spiaggie della zona, sulle colline, lungo le strade dell'interno. Controlli anche nei campeggi e in diverse abitazioni della zona. Di Elisa Soldi al momento non c'è alcuna traccia.