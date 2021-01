Il paese piange la sua maestra: ha insegnato a generazioni di bambini

Il suo volto e il suo ricordo sono scolpiti nella memoria di generazioni di studenti, ai quali ha insegnato tutto: l’amore per la conoscenza, il rigore e la disciplina, la voglia di migliorarsi costantemente. Si è spenta, nei giorni scorsi, la maestra Elisa Salvini Donizetti: il prossimo 30 maggio avrebbe spento ben 106 candeline.

Una vita in cattedra: nata a Cremona, ma di origini franciacortine, per oltre 40 anni ha insegnato nelle scuole elementari della nostra provincia. Prima in città, poi a Provaglio d’Iseo, infine a Toscolano Maderno dove si era trasferita alla fine degli anni ’50 con il marito Ottavio Donizettti (maresciallo dei carabinieri) e le figlie Laura e Maria Teresa.

Da allora è stata un punto fermo della scuola del paese gardesano: oltre a insegnare a generazioni di bambini è stata segretaria del patronato scolastico. La notizia della scomparsa della storica maestra si è diffusa rapidamente in paese e sono stati tanti i messaggi di cordoglio affidati ai social.

Una “persona speciale” l’ha definita una sua ex alluna: in 42 anni di insegnamento ha seminato conoscenze e concetti, ma anche educazione e umanità, lasciando un segno indelebile nei bimbi a cui ha insegnato a leggere e scrivere, ed anche po’ cresciuto.