Il dramma di Elisa, morta a soli 43 anni: era mamma di una bambina

“Quando la vita ci allontanerà e non potrò più prendermi cura di te, non dimenticare mai quello che ti ho sempre detto: che non venga mai nessuno a dirti come vivere la tua vita". Comincia così uno dei tanti post che Elisa Onorini aveva dedicato alla figlioletta Giulia; era il 2021 e la giovane mamma non immaginava di certo che il momento del distacco, brutale e straziante, sarebbe arrivato così presto e così tragicamente. Parole che all’indomani della sua prematura scomparsa suonano come un commovente lascito affettivo.



Elisa Onorini è spirata nel fine settimana: aveva solo 43 anni. A stroncarla è stato un tumore che non ha nemmeno avuto il tempo di combattere: è morta a poco più di un mese dalla terribile diagnosi. Oltre alla figlioletta Giulia, lascia nel dolore il marito Leonardo, i genitori - mamma Luigina e papà Riccardo - e la sorella Simona.



"Ricorderemo per sempre il tuo sorriso", si legge tra le testimonianze di affetto affidate alla rete dalle tante persone che le volevano bene. Grande il cordoglio della comunità di Molinetto di Mazzano, paese dove Elisa abitava con la famiglia e dove, nella mattinata di oggi (lunedì 11 dicembre), si è svolta la cerimonia funebre. Decine e decine di persone hanno gremito la parrocchia di Sant'Antonio per dare l'ultimo saluto alla giovane mamma, strappata davvero troppo presto all'affetto dei suoi familiari e dell'amata figlioletta.