Ragazza travolta e uccisa dal treno: "Non è stata Elisa a sbagliare"

Non avrebbe avuto alcuna colpa la giovane Elisa Conzadori, travolta e uccisa da un treno mentre con la sua autovettura stava attraversando un passaggio a livello tra Codogno e Maleo. L'incidente è avvenuto lo scorso 15 agosto, mentre la 34enne, residente a Pizzighettone, era alla guida della sua Citroen C3.

A seguito del violento urto con un treno regionale, l'auto è stata sbalzata nel fossato e la ragazza è morta sul colpo. A nulla sono valsi gli sforzi del personale sanitario accorso sul luogo dell'incidente.

Gli accertamenti sulla dinamica di quanto accaduto quel tragico Ferragosto, stanno proseguendo senza sosta e la relazione del consulente tecnico del Pubblico Ministero, resa nota in questi giorni, sembra non lasciare dubbi: non vi sarebbe segno di collisione tra l'auto della giovane e la semibarriera del passaggio a livello di Maleo.

La perizia cinematica, eseguita lo scorso novembre, dimostrerebbe quindi la corretta condotta da parte della ragazza, lasciando aperte altre ipotesi su quanto accaduto quel maledetto giorno.