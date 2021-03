Bimba di 3 anni cade in acqua: portata in ospedale con l'eliambulanza

Tanta paura in piazza Alpini a Pisogne martedì mattina, verso le 11.50. Una bambina di 3 anni è caduta nelle acque del Sebino mentre stava dando da mangiare ai cigni.

Fortunatamente, in quel punto l'acqua è bassa ed è stata subito soccorsa. Vista la giovanissima età, sul posto è comunque intervenuta l'eliambulanza, che ha trasportato la piccola al Papa Giovanni di Bergamo per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.