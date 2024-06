Amministrative 2024, sono già 30 i sindaci eletti nei Comuni bresciani

Alle pre 12 erano solo 9, alla rilevazione delle ore 19 sono 30 sui 31 totali. Stiamo parlando dei Comuni nei quali a presentarsi al voto era un solo candidato. L'unico ostacolo per l'elezione dei sindaci senza avversari era dunque l'astensionismo, e il rischio di non raggiungere la soglia minima del 40% di votanti. Il rischio è stato scongiurato in tutti i Comuni, a parte quello di Urago d'Oglio, che alle 19:00 non aveva ancora registrato il 40% di votanti.

L'affluenza complessiva delle ore 19:00

Nei 144 Comuni al voto la partecipazione media alle ore 19:00 è stata del 58,15%. La prossima rilevazione sarà quella definitiva, alla chiusura dei seggi alle ore 23:00. A quel punto si saprà se il dato degli elettori delle europee di cinque anni fa - al voto si recarono il 69,38% dei bresciani - sarà superato.

Una curiosità: i primi due Comuni con il nuovo sindaco sono stati Zone e Gianico. In ben 23 dei 31 Comuni con candidato unico, lo stesso candidato era il sindaco uscente: Franco Zanotti (Bione), Sergio Mattioli (Braone), Cesare Sambrici (Caino), Marina Lanzetti (Ceto), Luca Masneri (Edolo), Mirco Pendoli (Gianico), Franco Delfaccio (Lavenone), Bruno Bettinsoli (Lodrino), Alessio Rinaldi (Marone), Andrea Agnelli (Nuvolera), Gianluigi Sturla (Orzivecchi), Albino Zuliani (Padenghe), Bernardo Mascherpa (Paisco Loveno), Maria Teresa Vivaldini (Pavone Mella), Giovanmaria Flocchini (Pertica Alta), Manuel Bacchetti (Pertica Bassa), Marco Franzelli (Roccafranca), James Scaburri (San Gervasio), Serena Morgani (Saviore dell'Adamello), Mauro Piccinelli (Treviso Bresciano), Gianluigi Brugali (Urago d’Oglio), Maria Laura Bonfiglio (Villachiara) e Marco Zatti (Zone).