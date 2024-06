Elezioni: sabato affluenza al 18,06%. Oggi si vota fino alle 23

Un'affluenza modesta, ma comunque più alta che nel resto della Lombardia, assieme a Lodi. I bresciani che nella giornata di sabato si sono recati alle urne sono stati poco più del 18%. Oggi, domenica, ci sarà tempo tutto il giorno per votare, per tentare di raggiungere almeno la soglia delle ultime europee, nel 2019, quando al voto si recarono il 69,38% dei bresciani. A fare da traino potrebbero essere i Comuni dove si vota anche per le amministrative, ben 144 sui 205 in tutta la provincia. Per ben 31 Comuni l'unico ostacolo all'elezione del sindaco sarà l'astensionismo: in questi enti infatti si è presentato un solo candidato, che verrà eletto se la percentuale di elettori raggiungerà il 40% (un tempo la percentuale era del 50, ed è stata abbassata proprio per il crescente astensionismo degli ultimi lustri).

Lo spoglio

I dati delle Europee arriveranno già nella notte, perché lo scrutinio verrà fatto alla chiusura delle urne. Per i nuovi sindaci bisognerà attendere il pomeriggio di domani, lunedì, con lo spoglio che inizierà alle ore 14. Su BresciaToday i risultati arriveranno in tempo reale, con i dati di affluenza e le percentuali del vari candidati che verranno pubblicati non appena arriverà l'ufficialità.