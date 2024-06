Elezioni: l'affluenza al voto. I primi nove sindaci nel Bresciano

Alle 23:00 di sabato aveva votato il 18,06% degli aventi diritto. Alle ore 12:00 di domenica la percentuale è salita, fermandosi al 36,43%. La prossima rilevazione sarà alle 19, a quel punto si saprà se il dato degli elettori delle europee di cinque anni fa - al voto si recarono il 69,38% dei bresciani - potrà essere avvicinato.

Amministrative

In ben 31 Comuni l'unico ostacolo per l'elezione dei candidati sindaci - senza avversari - è l'astensionismo, e il rischio di non raggiungere la soglia minima del 40% di votanti. Alle ore 12:00 già 9 di questi 31 Comuni hanno potuto proclamare il primo cittadino. I sindaci eletti sono: