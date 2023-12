Lacrime per Eleonora: stroncata da un tumore, è morta a soli 28 anni

Stroncata da un tumore, Eleonora Bellini è morta a soli 28 anni: la piangono i genitori Bruna e Giovanni e i tanti amici con cui aveva condiviso la scuola e il lavoro. La malattia l'aveva travolta un paio d'anni fa: una difficile convivenza, una battaglia quotidiana che purtroppo si è conclusa nel peggiore dei modi. Lunedì mattina, nella chiesa di San Giorgio a Lovere, sul lago d'Iseo, è stato celebrato il funerale.

Chi era Eleonora Bellini

Classe 1995, Eleonora era cresciuta a Rogno ma da tempo abitava a Lovere. Si era diplomata nel 2014 all'istituto tecnico-commerciale Ivan Piana di Lovere, per poi proseguire gli studi all'Università di Bergamo. Nel 2017 la laurea triennale in Economia: nel 2020 stava per concludere il cammino verso la laurea magistrale (in Economics and Global Markets) ma a causa del Covid aveva rimandato la discussione della tesi. La malattia purtroppo le ha impedito di laurearsi.

Una vita breve, ma piena: scambi culturali in Irlanda, studi a New York e l'erasmus in Portogallo, stage all'Accademia di Belle Arti Tadini e all'Istat, la leva civica in municipio a Costa Volpino negli ultimi mesi. Fino al tragico epilogo.