Si accascia sul divano e muore davanti al marito e ai figli: aveva solo 46 anni

Una terribile tragedia familiare a Marmirolo, nel Mantovano: Elena Vicentini, 46 anni, sposata e madre di tre figli, è morta lunedì sera sotto lo sguardo attonito dei suoi familiari. Colta da un improvviso malore, si è accasciata sul divano senza più riprendersi: a nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimarla da parte degli operatori sanitari, intervenuti sul posto in pochi minuti.

A dare l’allarme al 112 è stato il marito: proprio a lui la moglie avrebbe riferito di sentirsi poco bene, solo qualche attimo prima. I funerali saranno celebrati giovedì mattina, alle 9.30 nella chiesa parrocchiale del paese: il corteo partirà dalla Casa funeraria Maffioli di Via Ferrari, la salma verrà infine tumulata nel cimitero locale. La famiglia non chiede fiori, ma donazioni alla parrocchia.

Il dolore del marito e dei giovani figli

Oltre all’amato marito Gianni, Elena lascia tre giovani figli: Filippo di 16 anni, Nicola di 11 e Giada di appena 6 anni. La piangono anche la madre Emma, i fratelli Andrea, Silvia e Luca, la suocera Teresa, le cognate Nadia e Vania. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio: la famiglia è molto conosciuta, in paese e non solo. Il marito è socio, insieme ai familiari, dell’impresa edile Menoni, che lavora in tutta la provincia.