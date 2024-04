Ha ucciso il marito che voleva strangolarla: 18 anni di carcere

Sono passati quasi quattro anni dall'omicidio di Stefano Giaron, 51 anni, ucciso a coltellate dalla moglie 53enne Elena Scaini a Valletta Valsecchi, quartiere di Mantova: la donna aveva confessato la terribile aggressione a un paio di giorni dall'accaduto, dopo aver tentato il suicidio in un alloggio a Zocca (Modena) ed essere stata soccorsa dal 118. Da quel momento si trova in carcere: era l'ottobre 2020.

Il ricorso respinto

Condannata inizialmente a 21 anni di carcere, la Corte d'Assise d'Appello di Brescia aveva ridotto la pena di 3 anni. Ora la Cassazione ha rigettato il successivo ricorso presentato dagli avvocati difensori, confermando così quanto deciso dai giudici bresciani: 18 anni di detenzione.

Il barbaro omicidio

Elena Scaini ha sempre dichiarato di aver ucciso il marito per legittima difesa, raccontano che l'uomo si era messo a cavalcioni su di lei, prima tirandole le orecchie e poi cercando di strangolarla con una corda. Stando alla sua versione, a un certo punto non sarebbe più riuscita a respirare e, in quei drammatici istanti, avrebbe afferrato il coltello e aggredito mortalmente il marito.

L'accusa di abbandono

Dopo la sentenza della Cassazione per l'omicidio, Scaini dovrà ancora difendersi dall'accusa di abbandono di persona incapace; è attesa in aula il prossimo 24 aprile. Dopo aver ucciso il marito, era infatti scappata abbandonando la suocera malata di Alzheimer e non più autosufficiente. L'anziana donna è deceduta lo scorso novembre in una rsa di Rodigo.