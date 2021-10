Lutto nel Bresciano: è morta Elena Ravizza, aveva 56 anni

Dal lago d'Iseo in particolare, ma da tutta la provincia di Brescia (e oltre) sono in tanti a ricordare Elena Ravizza, morta a soli 56 anni stroncata da un male che purtroppo ha avuto la meglio in poche settimane. Abitava a Sulzano, era una mezzosoprano molto conosciuta e apprezzata: i funerali saranno celebrati sabato pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale San Giovanni Battista, partendo dalla sua abitazione di Via Martignago a Sulzano (dove è stata allestita la camera ardente). La piangono la madre Lucia, i fratelli Luisa e Gianmario, la nipote Stefany.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia. A partire dal ricordo di chi aveva collaborato con lei nel mondo della musica. “Esprimiamo il nostro cordoglio per la perdita di una grande musicista e amica – fa sapere il Corpo musicale cittadino di Sulzano – La ricorderemo sempre per la sua grande dolcezza, disponibilità, gentilezza, ma soprattutto per la grande passione per la musica, che abbiamo avuto la fortuna di poter condividere”.

“Cara Elena, abbiamo avuto la fortuna di conoscerti e di apprezzare l'arte e l'amore per la musica, il tuo sorriso e la gentile disponibilità”, scrive la Banda Santa Cecilia di Angolo Terme: “Quando sentiremo un canto levarsi, non potremo che tornare indietro con il pensiero a te, cara amica, e alla musica a cui hai dedicato tutta la vita”, aggiungono dalla Merry Orchestra del Sebino.

Il commosso ricordo di sorella e nipote

Infine, il ricordo dei familiari: “Ciao zia, stanotte si diventata un angelo – scrive la nipote Stefany – Hai combattuto per la tua famiglia e tutto ciò che ti circondava. Di te mi porto dentro tutto ciò che mi hai insegnato: hai raggiunto un posto migliore, eri troppo buona per il mondo che ci circonda. Continuerò a vivere per te, ti ricorderò in ogni mia giornata”. Così invece la sorella Luisa: “Elena ora sei un angelo, lo sei sempre stata. Hai combattuto questo male fulmineo con il sorriso e una serenità inspiegabile. Porti con te tutti i cuori della tua famiglia, e lascia la fortuna, il privilegio, l'onore e la gioia chi chi abbiamo potuto sfiorarti anche per un minuto”.