Stroncata a 40 anni da un malore improvviso: Elena era mamma di una bambina

Sono giorni segnati dal dolore per la comunità di Tavernole sul Mella, che piange la scomparsa – prematura e improvvisa – di Elena Corsini. La giovane donna e madre è stata uccisa da un malore a soli 40 anni. La tragedia si è consumata nel weekend appena trascorso, gettando l’intero Comune della Valtrompia nello sconforto. Elena era conosciuta e amata da tutti per la grande disponibilità e, soprattutto, per l’allegria contagiosa: elettricista di professione, insieme al papà Italo girava per le abitazioni del paese (e non solo) dispensando battute e sorrisi.

Il cordoglio sui social

Sono centinaia i messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto affidate alla rete e rivolte ai familiari della giovane mamma, che lascia nel dolore la figlioletta Elisa, il compagno Alessandro, la madre Irene e il papà Italo. "Il tuo sorriso, la tua semplicità, la tua disponibilità ed il tuo essere sempre grata alla vita, agli amici, alla tua famiglia resteranno nei nostri cuori. Grazie Elena per averci arricchito con la tua presenza", si legge sui social. "Eri una persona meravigliosa. Nessuna parola potrà colmare il vuoto che lasci”, scrive una delle moltissime amiche della 40enne.

Tra le tante testimonianze d’affetto anche quella del presidente della Protezione Civile, Paolo Flor; da lungo tempo, infatti, Elena faceva parte della sezione locale: "I volontari del gruppo di Protezione Civile di Tavernole sul Mella sono vicini e partecipano con grande commozione al dolore dei famigliari per l'improvvisa scomparsa della nostra cara volontaria e amica Elena".

L'ultimo saluto

La salma della giovane mamma riposa alla casa funeraria "L'altra Riva" di Gardone Val Trompia. Una folla commossa di persone è attesa per l’ultimo saluto: la cerimonia funebre sarà celebrata alle 15 di domani, mercoledì 29 novembre, nella chiesa parrocchiale di Tavernole.