Mamma e nonna amorevole, Elena Brunelli si è spenta in ospedale

Elena Brunelli si è spenta al Civile di Brescia: da tempo combatteva con una malattia oncologica che purtroppo non le ha lasciato scampo. Aveva solo 64 anni: negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate, fino al tragico epilogo. Lascia nel dolore il marito Fausto Porcini, le figlie Silvia con Nicola, Sara con Luca e la piccola Arianna, la mamma Maria con Giuseppe, i cognati e i nipoti.

La salma riposa alla casa di riposo Carrettoni di Ponte di Legno, dove è stata allestita la camera ardente: venerdì sera verrà celebrata una veglia funebre, sabato pomeriggio alle 15 è in programma il funerale, nella chiesa parrocchiale di San Giacomo a Poia.

Una vita in Valcamonica

Originaria di Canè, frazione di Vione, abitava da una vita a Ponte di Legno: da pochi anni era in pensione, dopo aver lavorato negli uffici del comprensorio Adamello Ski, oggi Consorzio Pontedilegno-Tonale. Per il suo lavoro (e non solo) era molto conosciuta in tutta la Valcamonica: mamma e nonna amorevole, lascia un vuoto incolmabile. Fin da subito ha lottato con la malattia che l'aveva improvvisamente travolta: "In questi giorni è come se avesse deciso serenamente di lasciarsi andare, ha forse capito che era giunto il momento di vegliare sulla sua famiglia da lassù", ricorda chi le voleva bene. I familiari ringraziano i reparti di Oncologia, Pneumologia e Prima Radiologia degli Spedali Civili di Brescia per l'assistenza prestata, l'umanità e la disponibilità mostrata.