Muore a 33 anni alla vigilia del secondo compleanno della sua bambina

Una mamma strappata alla vita troppo presto, il giorno prima che la sua amata bambina compisse due anni. Una tragedia immensa, che ha profondamente scosso due comunità: quella della frazione Gazzolo di Lumezzane, dove Elena Bontacchio era cresciuta, e quella di Valle di Sarezzo, dove viveva con il marito Davide e la piccola Ludovica.

Uccisa da un tumore, a soli 33 anni: questo il tragico destino della giovane donna.

Un nemico subdolo contro cui Elena ha lottato per un anno e mezzo, senza mai perdere le speranze e il sorriso, ma che - purtroppo - non è riuscita a sconfiggere. La terribile malattia le era stata diagnosticata sei mesi dopo aver incrociato per la prima volta lo sguardo della sua bambina e, proprio per restare accanto alla sua piccola, Elena ha combattuto come una guerriera; fino all’ultimo respiro.

“Non ci sono parole per descrivere questo immenso dolore”, si legge tra le centinaia di messaggi di cordoglio. “Cara Elena, porteremo nel cuore il tuo sorriso e quella voglia di vivere per la piccola Ludovica”, scrive un’amica. "Il tuo sorriso, che ti ha sempre resa la bella persona che eri, non smetterà mai di splendere nel cuore di chi ti ha conosciuto”, si legge ancora sui social.

Oltre al marito e alla piccola Ludovica, ne piangono la scomparsa la mamma Roberta, il papà Nunzio, la sorella Sara e i nonni. Le esequie saranno celebrate sabato 5 febbraio, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio a Lumezzane. La veglia funebre si terrà venerdì pomeriggio, alle 18.20, alla sala del commiato Benedini di via De Gasperi, dove riposa la salma della giovane mamma.