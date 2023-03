Trattore si ribalta nella scarpata: conducente soccorso dall'eliambulanza

Stava lavorano nel suo podere quando, per cause da accertare, il trattore sul quale viaggiava si è ribaltato, finendo sul fondo di una scarpata dopo un impressionante 'volo' di 10 metri. È stato ricoverato al Civile di Brescia l'uomo di 86 anni che, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 marzo, ha avuto un incidente mentre stava lavorando nei suoi terreni situati nei boschi che sovrastano la frazione Cortenedolo di Edolo.

Lanciato l'allarme, verso le 14.30, sul posto sono giunti i sanitari a bordo di un'ambulanza e i tecnici del soccorso alpino, ma la dinamica dell'incidente, il luogo impervio, e il timore che le condizioni dell'86enne fossero critiche, hanno reso necessario anche l'intervento dell'eliambulanza

L'emergenza è poi, per fortuna, rientrata: l'86enne non sarebbe stato sbalzato all'esterno del mezzo agricolo e avrebbe riportato seri traumi, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Stabilizzato sul posto dal medico del 118, é poi stato caricato, tramite un verricello, sull'elicottero del 118 e infine trasportato al Civile di Brescia. L'anziano, nato e cresciuto a Cortendedolo, è stato ricoverato in codice giallo: se la caverà. La ricostruzione dell'accaduto è stata affidata ai carabinieri.