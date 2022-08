Violento temporale nella notte: case allagate e danni alle auto, devastato un hotel

A seguito di un violento temporale, nella notte tra lunedì e martedì – verso le 2.45 – due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Edolo sono intervenute in paese per fronteggiare una serie di allegamenti.

La prima squadra si è occupata dell'allagamento di otto garage (e delle relative cantine), presso un complesso di appartamenti in via Esposito. La seconda si è invece recata all'ex storico albergo "Vedet", dove fango e acqua – scendendo dai prati e dai pascoli a monte – sono entrati dal secondo piano, invadendo camere, cucina, sala da pranzo, fino a raggiungere la scalinata a piano terra, l'ex bar e l'ex "discotechino". In giornata i tecnici comunali valuteranno con maggior precisione i danni subiti dalla struttura e la situazione a monte.

I pompieri hanno inoltre rimosso il materiale portato a valle dal nubifragio, che ostruiva il passaggio dell'acqua nella griglia di raccolta di un torrente: fuoriusciti dall'alveo, fango e acqua hanno invaso la cucina di un'abitazione. Si segnalano infine danni ad alcune auto posteggiate nel centro storico.



Sul posto sono sopraggiunti anche il sindaco Luca Masneri e una pattuglia dei carabinieri da Ponte di Legno. Gli interventi dei pompieri si sono conclusi verso le 7.30 di stamattina.