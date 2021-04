Covid, maxi focolaio dopo la festa in paese: tampone a 109 bambini

L'Ats dispone tamponi per tutti i bambini al fine di evitare la chiusura della scuola

È in corso alla palestra della scuola elementare di Edolo la campagna di screening voluta dall’Ats Montagna, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e l’amministrazione comunale: 52 bambini sottoposti a tampone nelle ultime 24 ore, oggi toccherà ad altri 57.

Dopo la chiusura della scuola materna di una settimana fa, a seguito di un focolaio originato da una festa in casa per bambini, l'obiettivo è di evitare almeno la chiusura della scuola primaria. Sono in quarantena 120 bambini: l’intero asilo del paese, la prima elementare di Edolo, una classe di Malonno e di Corteno, una classe della scuola media edolese e una dell’istituto superiore Meneghini.

Fa ben sperare l’alta adesione da parte dei cittadini alla campagna di screening, oltre il 65% della popolazione. Sabato si avranno i primi risultati e lunedi i successivi; oggi il piccolo comune dell’alta Vallecamonica conta 4500 abitanti, con 113 positivi di cui 9 in ospedale.